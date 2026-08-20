Об этом 20 августа сообщила Киевская городская прокуратура.

Что грозит подозреваемому?

Суд удовлетворил ходатайство следователей и прокуроров. Принято решение об аресте водителя до 17 октября 2026 года без права внесения залога.

Следователи выяснили обстоятельства ДТП, произошедшего 19 августа в Соломенском районе. По данным следствия, водитель автомобиля Volkswagen Golf двигался по полосе для общественного транспорта со стороны улицы Ереванской в направлении улицы Уманской. При попытке перестроиться во вторую полосу он допустил боковое столкновение с маршруткой "Богдан", которая ехала впереди.

Затем водитель легковушки врезался в остановку общественного транспорта, в результате чего погибли две женщины в возрасте 52 и 35 лет. Еще четверо человек в возрасте от 18 до 67 лет получили травмы.

Водителю инкриминируют нарушение правил дорожного движения, что повлекло гибель нескольких человек (часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, после трагедии на Чоколевском бульваре начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий предложил пересмотреть наказания за опасное превышение скорости. По его словам, санкции должны удерживать водителей от таких нарушений.