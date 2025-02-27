Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на посты в социальных сетях и на полицию Киева.
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Что известно о ДТП с участием полицейских
В столичной полиции отметили, что 27 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием их служебного автомобиля. Правоохранители назначили служебное расследование, а полицейского, который был за рулем, отстранили от исполнения обязанностей. Был составлен протокол о нарушении ПДД, что повлекло повреждение транспортных средств.
В киевских телеграм-каналах предположили, что речь идет о ДТП, что произошло на выезде из Киева в сторону Борисполя. Пользователи сети пишут, что машина полиции столкнулась с легковушкой Volkswagen. Полицейские якобы в последний момент включили проблесковые маячки и не останавливаясь поехали дальше.
В Киеве произошло ДТП при участии служебного авто полиции: смотрите видео
Последние новости о ДТП в Украине
- В Херсонской области чиновник ОВА наехал на автомобиле на 50-летнего велосипедиста. В результате ДТП водитель двухколесного транспорта погиб. Правоохранители сообщили, что авария произошла в селе Посад-Покровское. По факту ДТП возбуждено уголовное производство.
- В Киеве на проспекте Леся Курбаса трамвай сбил мужчину, который был на путях. Пешеход погиб на месте. Полицейские предварительно установили, что мужчине было 30 лет. Продолжается расследование ДТП.
- В Черновцах микроавтобус столкнулся с троллейбусом. Правоохранители сообщают, что водитель автомобиля "Mercedes-Benz Vito" выехал на встречную полосу движения и врезался в троллейбус. В результате 21-летний водитель микроавтобуса погиб.