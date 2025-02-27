Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на посты в социальных сетях и на полицию Киева.

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Что известно о ДТП с участием полицейских

В столичной полиции отметили, что 27 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием их служебного автомобиля. Правоохранители назначили служебное расследование, а полицейского, который был за рулем, отстранили от исполнения обязанностей. Был составлен протокол о нарушении ПДД, что повлекло повреждение транспортных средств.

В киевских телеграм-каналах предположили, что речь идет о ДТП, что произошло на выезде из Киева в сторону Борисполя. Пользователи сети пишут, что машина полиции столкнулась с легковушкой Volkswagen. Полицейские якобы в последний момент включили проблесковые маячки и не останавливаясь поехали дальше.

В Киеве произошло ДТП при участии служебного авто полиции: смотрите видео

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