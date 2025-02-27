Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на пости в соціальних мережах і на поліцію Києва.
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Що відомо про ДТП за участі поліцейських
У столичній поліції зазначили, що 27 лютого сталася дорожньо-транспортна пригода за участі їхнього службового авто. Правоохоронці призначили службове розслідування, а поліціянта, який був за кермом, відсторонили від виконання обов’язків. Було складено протокол про порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.
У київських телеграм-каналах припустили, що йдеться про ДТП, що сталася на виїзді з Києва в бік Борисполя. Користувачі мережі пишуть, що машина поліції зіштовхнулася з легковиком Volkswagen. Поліцейські начебто в останній момент увімкнули проблискові маячки та не зупиняючись поїхали далі.
У Києві сталася ДТП за участі слжубового авто поліції: дивіться відео
Останні новини про ДТП в Україні
- У Херсонській області посадовець ОВА наїхав автомобілем на 50-річного велосипедиста. Внаслідок ДТП водій двоколісного транспорту загинув. Правоохоронці повідомили, що аварія сталася в селі Посад-Покровське. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження.
- У Києві на проспекті Леся Курбаса трамвай збив чоловіка, який перебував на коліях. Пішохід загинув на місці. Поліцейські попередньо встановили, що чоловікові було 30 років. Триває розслідування ДТП.
- У Чернівцях мікроавтобус зіткнувся з тролейбусом. Правоохоронці повідомляють, що водій автомобіля "Mercedes-Benz Vito" виїхав на зустрічну смугу руху та врізався в тролейбус. Внаслідок цього 21-річний водій мікроавтобуса загинув.