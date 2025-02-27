Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на пости в соціальних мережах і на поліцію Києва.

Дивіться також У 7 разів перевищив норму алкоголю: п'яний водій врізався в маршрутку й автопідйомник у Києві

Що відомо про ДТП за участі поліцейських

У столичній поліції зазначили, що 27 лютого сталася дорожньо-транспортна пригода за участі їхнього службового авто. Правоохоронці призначили службове розслідування, а поліціянта, який був за кермом, відсторонили від виконання обов’язків. Було складено протокол про порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.

У київських телеграм-каналах припустили, що йдеться про ДТП, що сталася на виїзді з Києва в бік Борисполя. Користувачі мережі пишуть, що машина поліції зіштовхнулася з легковиком Volkswagen. Поліцейські начебто в останній момент увімкнули проблискові маячки та не зупиняючись поїхали далі.

У Києві сталася ДТП за участі слжубового авто поліції: дивіться відео

Останні новини про ДТП в Україні