В Киевской области столкнулись четыре автомобиля: пострадали четыре человека, в том числе один ребенок

В Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе 13-летняя девочка.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Что известно об аварии?

Авария произошла вблизи села Подгорцы Обуховского района на 19-м километре автодороги "Киев – Знаменка". По предварительным данным полиции, столкнулись Nissan, Audi, Mitsubishi и ВАЗ-21099.

В результате аварии пострадали четыре человека. В больницу доставили 23-летнюю водительницу Nissan, 34-летнюю водительницу Audi, а также пассажиров ВАЗ – 13-летнюю девочку и 66-летнюю женщину.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины столкновения. По факту ДТП с пострадавшими начато досудебное расследование по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 17 августа в Киеве произошло ДТП с участием двух внедорожников, после столкновения один из них вылетел на летнюю террасу ресторана. Авария произошла около 11:30 на улице Большой Васильковской в Голосеевском районе столицы.

По данным полиции, 36-летний водитель BMW X3 выезжал с второстепенной дороги и не выполнил требования дорожных знаков "Уступить дорогу" и "Движение направо". В результате он столкнулся с BMW X7, которым управлял 31-летний мужчина.

После удара водитель BMW X3 потерял управление, врезался в летнюю террасу ресторана и перевернулся. Среди посетителей заведения и прохожих пострадавших нет. Травмы получил водитель BMW X3, которого в удовлетворительном состоянии госпитализировали в больницу.

Полиция должна проверить его на наличие алкогольного или наркотического опьянения, тогда как водитель BMW X7 был трезв. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии и должны дать событию соответствующую правовую квалификацию.