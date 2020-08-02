Смертельное ДТП на Харьковщине с участием грузовика: детали и фото
Вечером 1 августа на кольцевой дороге в Холодногорском районе Харьковской области произошла смертельная авария. На автодороге столкнулись иномарка Volvo и грузовик. От полученных при столкновении травм водитель Volvo погиб на месте.
Как видно из кадров, отснятых на месте аварии, удар был такой силы, что иномарка превратилась в груду металлолома. О страшной аварии сообщила пресс-служба Нацполиции Харьковской области.
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Как произошла авария:
- Она произошла около 18:00. По предварительным данным, водитель автомобиля Volvo не справился с управлением.
- Он выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком.
- От полученных травм водитель Volvo 1948 года рождения, погиб на месте.
Разбитая иномарка, водитель которой погиб на месте
Заметим, что грузовик, в свою очередь, от удара вынесло на обочину.
Сейчас правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства аварии.