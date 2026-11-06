Автомобиль вылетел на крышу другого: во Львове произошло масштабное ДТП с трамваем, – СМИ

Во Львове произошло крупное ДТП с участием нескольких транспортных средств. В результате столкновения один из легковых автомобилей оказался прямо на крыше другого.

Об этом стало известно 6 ноября из местных телеграм-каналов.

Каковы последствия ДТП?

Как сообщают в сети, авария произошла на улице Гайдамацкой. В ДТП попали трамвай, автобус, микроавтобус и два автомобиля.

Автомобиль на крыше другого в результате ДТП: смотрите видео

Информация о возможных пострадавших в результате столкновения не приводится. На данный момент также остается неизвестным, как именно произошла эта авария.

Очевидцы утверждают, что на месте происшествия работают правоохранители и медики.

В полиции города пока не комментировали инцидент на улице Гайдамацкой.

Напомним, в Одессе после ДТП произошла стрельба со смертельным исходом. Водитель автомобиля ЗАЗ умышленно спровоцировал столкновение с машиной военнослужащего, а затем выстрелил ему в грудь. После того как раненый упал на дорогу, нападавший произвел еще один выстрел ему в шею. Военнослужащий скончался на месте от полученных ранений.