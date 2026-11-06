Автівка вилетіла на дах іншої: у Львові сталася масштабна ДТП з трамваєм, – ЗМІ

Аварія у Львові / Скриншот з соцмереж
У Львові сталася масштабна ДТП за участі кількох транспортних засобів. Унаслідок зіткнення одна з легкових машин опинилася просто на даху іншої.
Про це стало відомо 6 листопада з місцевих телеграм-каналів.
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Які наслідки ДТП?
Як повідомляють у мережі, аварія сталась на вулиці Гайдамацькій. У ДТП потрапив трамвай, автобус, мікроавтобус та два автомобілі.
Автівка на даху іншої внаслідок ДТП: дивіться відео
Інформацію про можливих постраждалих унаслідок зіткнення не вказують. Наразі також залишається невідомим, як саме сталася ця аварія.
Очевидці стверджують, що на місці події працюють правоохоронці та медики.
У поліції міста поки не коментували інцидент на Гайдамацькій.
Нагадаємо, в Одесі після ДТП сталася смертельна стрілянина. Водій автомобіля ЗАЗ навмисно спровокував зіткнення з машиною військовослужбовця, а потім вистрілив йому в груди. Після падіння пораненого на дорогу нападник здійснив ще один постріл йому в шию. Військовослужбовець загинув на місці від отриманих поранень.
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