Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Що відомо про вбивство військового в Одесі?

Інцидент стався вранці 30 вересня на Люстдорфській дорозі в Київському районі Одеси.

За попередніми даними слідства, літній мешканець Дніпропетровської області, який керував автомобілем ЗАЗ, побачив Chevrolet, за кермом якого перебував 50-річний військовослужбовець, та навмисно спровокував із ним дорожньо-транспортну пригоду.

Після зіткнення між водіями виник конфлікт, під час якого чоловік із ЗАЗ дістав пістолет і вистрілив військовослужбовцю в груди.

Після того як потерпілий упав на асфальт, підозрюваний підійшов до нього та здійснив ще один прицільний постріл – у шию. Від отриманих вогнепальних поранень військовий загинув на місці.

Правоохоронці затримали підозрюваного безпосередньо на місці злочину, коли він намагався втекти, а також вилучили зброю, гільзи та інші речові докази, які направили на експертизи.

В Одесі водій застрелив військового / Нацполіція, Одеська прокуратура

Чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві, а також у незаконному поводженні. Наразі правоохоронці готують клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та встановлюють мотиви вбивства.

Нагадаємо, на Закарпатті 30 вересня сталася смертельна ДТП за участю вантажівки та чотирьох легкових автомобілів. Аварія трапилася біля контрольно-пропускного пункту ДПСУ на в'їзді в Тячів.

За попередніми даними поліції, 48-річний водій вантажівки не обрав безпечної швидкості та дистанції й врізався у ВАЗ, який стояв попереду. Після цього за інерцією сталося зіткнення ще з трьома автомобілями – Volkswagen, Honda та Ford.

Від отриманих травм 55-річний водій ВАЗ загинув на місці. Двоє людей з Honda, 67-річний та 54-річний чоловіки, отримали травми та були госпіталізовані, тоді як інші учасники аварії значних ушкоджень не зазнали.

Усіх водіїв освідували – вони були тверезими, а правоохоронці завершили першочергові слідчі дії та вирішують питання щодо затримання водія вантажівки.