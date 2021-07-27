В результате столкновения 3 авто на Львовщине пострадал 3-летний ребенок

27 июля 2021 , 12:02
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Источник:

Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА

На трассе Львов-Мукачево на Львовщине столкнулись три авто: Skoda Octavia, ГАЗ 33023 и Mini Cooper. В ДТП пострадали 4 человека, один из них –ребенок 3,5 года. Их отвезли в больницу.

Инцидент произошел 25 июля возле села Давыдив. Причины ДТП устанавливает полиция.

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Детали ДТП

  • 40-летний водитель Mini Cooper двигался по направлению к Львову.
  • Со встречной полосы движения слева на право ехал ГАЗ 33023.
  • Водитель фургона не увидел встречное авто и въехал в него.
  • Mini Cooper от удара столкнулся с авто Skoda Octavia.
  • Как следствие, травмировались 4 человека, из них-3-летний ребенок. Сейчас они в больнице с разной степенью тяжести.
  • На месте работала полиция, медики и спасатели.
  • По данным ГСЧС, водителя MINI Cooper доставали из авто с помощью гидравлических ножниц и резака.
  • Также спасатели отсоединили аккумуляторы в авто.
  • "Варта 1" сообщает, что из-за ДТП значительно осложнилось движение.

В результате ДТП пострадали 3 взрослых и 1 ребенок на Львовщине / Фото ГСЧС и "Варта 1"

Под Львовом в селе Давыдив столкнулись три авто: смотрите видео

Обратите внимание! Недавно в Днепре авто трижды переехало женщину. Водитель авто протащил пострадавшую 20 метров и впоследствии скрылся с места происшествия. Женщину госпитализировали в критическом состоянии. 
Автор: Олег Терещенко