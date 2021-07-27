В результате столкновения 3 авто на Львовщине пострадал 3-летний ребенок
27 июля 2021 , 12:02Читати новину українською
На трассе Львов-Мукачево на Львовщине столкнулись три авто: Skoda Octavia, ГАЗ 33023 и Mini Cooper. В ДТП пострадали 4 человека, один из них –ребенок 3,5 года. Их отвезли в больницу.
Инцидент произошел 25 июля возле села Давыдив. Причины ДТП устанавливает полиция.
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Детали ДТП
- 40-летний водитель Mini Cooper двигался по направлению к Львову.
- Со встречной полосы движения слева на право ехал ГАЗ 33023.
- Водитель фургона не увидел встречное авто и въехал в него.
- Mini Cooper от удара столкнулся с авто Skoda Octavia.
- Как следствие, травмировались 4 человека, из них-3-летний ребенок. Сейчас они в больнице с разной степенью тяжести.
- На месте работала полиция, медики и спасатели.
- По данным ГСЧС, водителя MINI Cooper доставали из авто с помощью гидравлических ножниц и резака.
- Также спасатели отсоединили аккумуляторы в авто.
- "Варта 1" сообщает, что из-за ДТП значительно осложнилось движение.
В результате ДТП пострадали 3 взрослых и 1 ребенок на Львовщине / Фото ГСЧС и "Варта 1"
Под Львовом в селе Давыдив столкнулись три авто: смотрите видео