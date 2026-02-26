Локомотив столкнулся с автомобилем: в трагической аварии на Буковине погиб военный ТЦК

В ночь на 26 февраля в Черновицкой области произошла смертельная авария. В результате ДТП погиб военнослужащий Черновицкого районного ТЦК и СП Олег Иричук.

Об этом говорится в официальном заявлении Черновицкого областного ТЦК и СП.

Читайте также Школьный автобус попал в ДТП на Полтавщине: пострадали дети

Что произошло на Буковине?

48-летний подполковник Олег Иричук проходил службу в должности начальника отделения военного учета и бронирования Черновицкого районного ТЦК и СП.

Руководство и личный состав Черновицкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки выражает глубокие соболезнования родным и близким,

– говорится в заметке.

Впоследствии в ТЦК также подтвердили, что речь идет о утренней аварии в селе Дубовцы, во время которой локомотив столкнулся с автомобилем на железнодорожном переезде. В результате ДТП погиб мужчина: спасатели доставали его тело из автомобиля.

Известно также, что брат Олега Иричука, майор Вадим Иричук из Сторожинца, погиб в июне 2022 года во время ожесточенных боев возле села Борщева на Харьковщине под артиллерийским обстрелом.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Олега Иричука!

Аварии и ДТП в Украине: что известно?