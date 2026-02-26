Локомотив столкнулся с автомобилем: в трагической аварии на Буковине погиб военный ТЦК
- В ночь на 26 февраля в Черновицкой области произошло ДТП, в котором погиб подполковник Олег Иричук.
- Локомотив столкнулся с автомобилем на железнодорожном переезде в селе Дубовцы, и спасатели извлекали тело погибшего из автомобиля.
В ночь на 26 февраля в Черновицкой области произошла смертельная авария. В результате ДТП погиб военнослужащий Черновицкого районного ТЦК и СП Олег Иричук.
Об этом говорится в официальном заявлении Черновицкого областного ТЦК и СП.
Что произошло на Буковине?
48-летний подполковник Олег Иричук проходил службу в должности начальника отделения военного учета и бронирования Черновицкого районного ТЦК и СП.
Руководство и личный состав Черновицкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки выражает глубокие соболезнования родным и близким,
– говорится в заметке.
Впоследствии в ТЦК также подтвердили, что речь идет о утренней аварии в селе Дубовцы, во время которой локомотив столкнулся с автомобилем на железнодорожном переезде. В результате ДТП погиб мужчина: спасатели доставали его тело из автомобиля.
Известно также, что брат Олега Иричука, майор Вадим Иричук из Сторожинца, погиб в июне 2022 года во время ожесточенных боев возле села Борщева на Харьковщине под артиллерийским обстрелом.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Олега Иричука!
Аварии и ДТП в Украине: что известно?
На Львовщине 25-летний прокурор на пешеходном переходе 25-летний прокурор сбил брата и сестру. В результате ДТП 14-летняя девушка погибла на месте, а ее 10-летнего брата госпитализировали в больницу.
Водителю была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 266 240 гривен.
На Кировоградщине столкнулись двухэтажный автобус и грузовик. В результате этого возник пожар, уничтоживший автопоезд. В аварии тогда погибли оба водителя.