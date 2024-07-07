Столкновение произошло между маршрутным автомобилем Sprinter и грузовиком DAF. По прибытию спасателей на место ДТП, оба транспортных средства находились за пределами дорожного полотна. Об этом сказали на брифинге Ровенской ОГА, передает 24 Канал.

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Что было в грузовике

Спасательными службами было осуществлено тушение моторного отсека. Транспортное средство, грузовик, в частности, перевозила молочный субпродукт без дальнейшего горения,

– сообщил временно исполняющий обязанности начальника ГУ ГСЧС в Ровенской области Владимир Захарчук.

Напомним, что в субботу, 6 июля, на дороге "Городище – Ровно – Староконстантинов" вблизи села Верхов, Ровенского района Ровенской области, водитель автоцистерны выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с маршруткой "Ровно – Хмельницкий". В результате ДТП погибли водители обоих транспортных средств, а также 12 пассажиров микроавтобуса, среди которых 6-летний мальчик. Известно, что родители мальчика тоже погибли. Удалось выжить только одной женщине – 57-летней бабушке ребенка. У нее диагностировали ушибы, закрытые травмы и переломы.

Погибшие – это жители Хмельницкой и Ровенской областей в возрасте от 20 до 67 лет.

Среди версий ДТП: разгерметизации колеса грузовика, неисправность транспортных средств, невнимательность водителя, нарушение ПДД. Также полиция будет проверять, были ли водители за рулем в состоянии опьянения.