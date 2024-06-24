ДТП произошло в понедельник, 24 июня, около 11:15 в городе Штутгарт.

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Кортеж Орбана попал в ДТП

По сообщениям, 69-летняя женщина на своем BMW выехала за шлагбаум и врезалась в мотоцикл 61-летнего офицера полиции, который сопровождал автомобиль Орбана.

Полицейского силой удара автомобиля отбросило на служебный мотоцикл другого, 27-летнего офицера из сопровождения премьера Венгрии. Двое правоохранителей получили серьезные травмы и попали в больницу.

Как сообщил комиссар полиции Штутгарта Маркус Айзенбраун, 61-летний полицейский вскоре умер в больнице. Расследование аварии взяли на себя сотрудники полицейского управления другого города – Людвигсбурга, чтобы им не занимались коллеги умершего.

Журналисты отметили, что венгерский премьер находился в Германии на чемпионате Европы по футболу. Там накануне вечером он наблюдал за победой венгерской сборной над Шотландией в предыдущем туре чемпионата Европы.