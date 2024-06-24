ДТП сталась у понеділок, 24 червня, близько 11:15 у місті Штутгарт.

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Кортеж Орбана потрапив у ДТП

За повідомленнями, 69-річна жінка на своєму BMW виїхала за шлагбаум і врізалася в мотоцикл 61-річного офіцера поліції, який супроводжував автомобіль Орбана.

Поліцейського силою удару автомобіля відкинуло на службовий мотоцикл іншого, 27-річного офіцера із супроводу прем'єра Угорщини. Двоє правоохоронців отримали серйозні травми та потрапили до лікарні.

Як повідомив комісар поліції Штутгарта Маркус Айзенбраун, 61-річний поліцейський невдовзі помер у лікарні. Розслідування аварії взяли на себе співробітники поліцейського управління іншого міста – Людвігсбурга, аби ним не займались колеги померлого.

Журналісти зазначили, що угорський прем'єр перебував у Німеччині на чемпіонаті Європи з футболу. Там напередодні ввечері він спостерігав за перемогою угорської збірної над Шотландією в попередньому турі чемпіонату Європи.