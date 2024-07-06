Согласно ей, у автоцистерны просто развалилось переднее колесо, она выехала на встречную полосу и ударилась о маршрутку. Об этом сообщил корреспондентт в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Старое колесо и жара

Следователи, которые работают на месте аварии, изъяли то колесо и говорят, что оно было старое с наваркой, то есть реставрированное. Вероятно, колесо разломалось от жары, и водитель потерял управление.

Оба транспортных средства очень изуродованы. От них практически ничего не осталось.

Отрезок дороги, где случилось ДТП, скоростной. Здесь видимость хорошая. Поэтому, очевидно, именно колесо, которое развалилось на ходу, вызвало трагедию.

Напомним, что в результате столкновения автоцистерны с маршрутным микроавтобусом погибло 14 человек, среди них – 6-летний ребенок. Одна женщина выжила, медики борются за ее жизнь.