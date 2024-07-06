Відповідно до неї, в автоцистерни просто розвалилося переднє колесо, вона виїхала на зустрічну смугу і вдарилася об маршрутку. Про це повідомив кореспондент в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Старе колесо і спека

Слідчі, які працюють на місці аварії, вилучили те колесо і кажуть, що воно було старе з наваркою, тобто реставроване. Ймовірно, колесо розламалося від спеки, і водій втратив керування.

Обидва транспортні засоби дуже понівечені. Від них практично нічого не лишилося.

Відрізок дороги, де трапилася ДТП, швидкісний. Тут видимість хороша. Тому, вочевидь, саме колесо, яке розвалилося на ходу, спричинило трагедію.

Нагадаємо, що внаслідок зіткнення автоцистерни із маршрутним мікроавтобусом загинуло 14 людей, серед них – 6-річна дитина. Одна жінка вижила, медики борються за її життя.