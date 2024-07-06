За попередніми даними, автоцистерна виїхала на зустрічну смугу. Про це в ефірі телемарафону розповів кореспондент Володимир Миколайчук, який перебуває на місці подій, передає 24 Канал.
До теми На Рівненщині зіткнулися автоцистерна й маршрутка: багато жертв
На Рівненщині сталася жахлива ДТП
Автоцистерна за нез'ясованих поки обставин виїхала на смугу зустрічного руху й зіткнулася з рейсовою маршруткою,
– розповів Миколайчук.
Додав, достеменно дізнатися, що сталося, поки неможливо. Водій вантажівки загинув. На місці ще працюють слідчі, експерти, поліція та ДСНС.
"Вони навіть не підіймали дуже сильно понівечені автомобілі й не забирали тіла загиблих, тому що намагаються з'ясувати, власне, що сталося", – сказав кореспондент.
Дивіться також Зеленський у зверненні відреагував на моторошну аварію на Рівненщині
Що вже відомо про наслідки ДТП
- Голова Рівненської ОВА повідомив, що о 15:45 на автодорозі поблизу села Верхів Острозької територіальної громади зіткнулися вантажівка та маршрутний мікроавтобус Рівне – Хмельницький.
- Уже незабаром очільник МВС уточнив, що автоцистерна зіткнулася з маршрутним мікроавтобусом.
- "14 осіб загинуло, серед них 6-річна дитина. Одна жінка вижила, медики борються за її життя", – наголосив Ігор Клименко.
- Також міністр зазначив, що на місці працюють рятувальники й поліціянти. Пошукові роботи тривають. Слідчі документують подію, з'ясовуватимуть всі обставини ДТП.
- Міський голова Рівного Олександр Третяк написав, що жахлива аварія сталася на відрізку дороги Городище – Рівне – Старокостянтинів. Маршрутне таксі зіткнулось з цистерною яка перевозила пальне.
- Володимир Зеленський вже відреагував на жахливу ДТП. Президент розповів: "Вантажівка вдарила мікроавтобус. Багато людей було в ньому. Станом на цей час відомо про чотирнадцятьох загиблих, і серед них одна дитина. Мої співчуття всім рідним та близьким".
- Наразі всі обставини трагедії з'ясовуються. Всі служби працюють на місці аварії, незабаром правоохоронці та обласна влада нададуть більше інформації.