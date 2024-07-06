За попередніми даними, автоцистерна виїхала на зустрічну смугу. Про це в ефірі телемарафону розповів кореспондент Володимир Миколайчук, який перебуває на місці подій, передає 24 Канал.

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На Рівненщині сталася жахлива ДТП

Автоцистерна за нез'ясованих поки обставин виїхала на смугу зустрічного руху й зіткнулася з рейсовою маршруткою,

– розповів Миколайчук.

Додав, достеменно дізнатися, що сталося, поки неможливо. Водій вантажівки загинув. На місці ще працюють слідчі, експерти, поліція та ДСНС.

"Вони навіть не підіймали дуже сильно понівечені автомобілі й не забирали тіла загиблих, тому що намагаються з'ясувати, власне, що сталося", – сказав кореспондент.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок ДТП у Рівненській області. Вічна пам'ять!

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