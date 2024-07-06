Президент також відзначив важливість українських дронів у війні з Росією та висловив вдячність воїнам, які їх використовують. Окрім того, Зеленський розповів про міжнародну співпрацю та плани щодо посилення ППО України.

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Як Зеленський відреагував на моторошну аварію на Рівненщині

Зеленський висловив співчуття родинам загиблих у страшній аварії, що сталася в Рівненській області поблизу села Верхів.

Вантажівка вдарила мікроавтобус. Багато людей було в ньому. Станом на цей час відомо про чотирнадцятьох загиблих, і серед них одна дитина. Мої співчуття всім рідним та близьким,

– повідомив президент.

Наразі з'ясовуються усі обставини трагедії. Всі служби працюють на місці аварії, незабаром правоохоронці та обласна влада нададуть більше інформації.

Що відомо про нову морську стратегію

Зеленський у своєму зверненні до народу анонсував розробку нової морської стратегії. Зеленський зазначив, що ця стратегія буде затверджена на засіданні РНБО. Зараз триває фіналізація її пунктів.

Чітко розуміємо, що війна змінила розстановку сил у всьому нашому Чорноморському регіоні, і російський флот у цій акваторії більше ніколи не домінуватиме. Ми закріплюємо наші інтереси, враховуємо нові технологічні можливості України та нові наші відносини з партнерами,

– додав гарант.

Він додав, що Україна буде здатна захищати свої інтереси на морі, транспортні артерії та інтереси союзників і партнерів.

Як Зеленський відреагував на удари дронів по Росії

Зеленський також висловив вдячність усім воїнам, які забезпечують удари українських дронів по ворогу, відзначивши, що українські дрони стають глобальним брендом.

Я вдячний усім воїнам, які забезпечують удари наших українських дронів. Російська держава повинна відчувати відповідь на те, що вона робить проти нашої держави і людей, і зараз ця відповідь їй очевидна. Українські дрони – це вже глобальний бренд,

– сказав очільник держави.

Чи варто очікувати підсилення ППО

Президент України розповів, що цього тижня відбулося підсилення української ППО, він також анонсував продовження цієї тенденції наступного тижня.

За словами Зеленського, робота із партнерами не припиняється, вона відбувається в межах коаліцій ППО та F-16, і на двосторонній основі, зокрема з Америкою.