По предварительным данным, автоцистерна выехала на встречную полосу. Об этом в эфире телемарафона рассказал корреспондент Владимир Миколайчук, который находится на месте событий, передает 24 Канал.

К теме На Ровенщине столкнулись автоцистерна и маршрутка: много жертв

На Ровенщине произошло ужасное ДТП

Автоцистерна при невыясненных пока обстоятельствах выехала на полосу встречного движения и столкнулась с рейсовой маршруткой,

– рассказал Миколайчук.

Корреспондент добавил, точно узнать, что произошло, пока невозможно. Водитель грузовика погиб. На месте еще работают следователи, эксперты, полиция и ГСЧС.

"Они даже не поднимали очень сильно изуродованные автомобили и не забирали тела погибших, потому что пытаются выяснить, собственно, что произошло", – сказал корреспондент.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате ДТП в Ровенской области. Вечная память ушедшим!

Смотрите также Зеленский в обращении отреагировал на жуткую аварию в Ровенской области

Что уже известно о последствиях ДТП