Наразі тіла всіх загиблих вже ідентифіковано.

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Хто загинув в аварії

Внаслідок ДТП загинули водії обох транспортних засобів, а також 12 пасажирів мікроавтобуса, серед яких 6-річний хлопчик. За життя ще однієї жінки, жительки міста Нетішин, Хмельницької області, борються лікарі.

Нагадаємо, що 6 липня на дорозі "Городище – Рівне – Старокостянтинів" поблизу села Верхів, Рівненського району Рівненської області, водій автоцистерни виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з маршруткою " Рівне – Хмельницький".

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей.

Смертельна ДТП на Рівненщині / Фото Офіс генпрокурора

Зазначимо, що попередньо аварія сталася через те, що переднє колесо вантажівки розламалося, і вона виїхала на зустрічну смугу і вдарилася об маршрутку. Колесо було старе, але реставроване. Воно могло розвалитися через спеку.