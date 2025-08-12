Полицейского из Ривне задержали за смертельное ДТП, произошедшее 8 августа вблизи села Бранов. Водитель сбил двух пешеходов, один погиб на месте, а сам правоохранитель отказался проходить тест на алкоголь.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ГБР. 8 августа 2025 года около 17:30 в Ровенском районе произошло смертельное ДТП с участием полицейского.

Читайте также Возле Тернополя авто с людьми катилось по дороге, а руль никто не держал

Правоохранитель из Ровно сбил пешехода и отказался от теста на опьянение

Правоохранитель за рулем собственного авто, выполняя маневр, выехал на обочину и сбил двух пешеходов возле села Бранов. 47-летний мужчина погиб на месте, его 34-летний товарищ получил травмы, но угрозы для жизни нет.

По данным следствия, от полицейского чувствовался резкий запах алкоголя, однако он отказался от прохождения теста на состояние опьянения. Медики зафиксировали этот отказ в присутствии свидетелей. Подозреваемого задержали, ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть.

Сейчас продолжается ряд экспертиз для установления всех обстоятельств аварии и подтверждения или опровержения факта алкогольного опьянения водителя. Суд избрал полицейскому меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Правонарушителю грозит до восьми лет заключения с лишением права управлять транспортом на срок до трех лет или без такового.