На Закарпатье 15-летний водив попал в ДТП: погибла его подруга-школьница

На Закарпатье произошло жуткое ДТП, в результате которого погибла школьница. За рулем автомобиля был 15-летний подросток.

Авто въехало в припаркованный грузовик. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полицию Закарпатской области.

Что известно о смертельном ДТП на Закарпатье?

В результате ДТП на Закарпатье погибла 15-летняя школьница Николетта Савко из села Малый Раковец. Управлял автомобилем ее 15-летний друг, а на заднем сиденье была еще ее подруга. Они выжили, не получив существенных травм.

Водитель "Volkswagen Passat" не справился с управлением и въехал в припаркованный грузовик "Iveko". 15-летняя пассажирка погибла на месте.

Полиция проверила водителя – он был трезв. По факту происшествия открыть уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти потерпевшего. Виновнику грозит от 3 до 8 лет заключения. Однако, поскольку водителю нет 16-ти лет, то суд не избирал ему меру пресечения.

Отвечать за сына, возможно, придется родителям. Правоохранители хотят знать, как подросток попал за руль без права управлять транспортным средством. Сейчас проводится досудебное расследование, назначен ряд экспертиз. Они касаются в частности водителя грузовика, который припарковал ее на дороге.

На Закарпатье произошло смертельное ДТП

