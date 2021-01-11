На Новорижском шоссе в российском Подмосковье произошла ужасная авария с участием грузовика и 5 военных автобусов. В результате ДТП погибли 4 человека. По меньшей мере 24 получили травмы – они в больнице.

Один из пострадавших военных находится в очень тяжелом состоянии. Медики пытаются его спасти, об этом сообщает Интерфакс.

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По предварительной информации, автобусы принадлежат учебному центру войсковой части №83466, который занимается подготовкой водителей для российского Минобороны.

Известно, что военные возвращались с учебы на полигоне. Водитель грузовика не смог справиться с управлением – не успел затормозить перед колонной автобусов.



Последствия аварии на Новорижском шоссе в России / Фото из телеграм-канала Mash



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Фото с места трагедии / Фото из телеграм-канала Mash

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