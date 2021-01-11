На Новоризькому шосе у російському Підмосков'ї сталася жахлива аварія за участі вантажівки та 4 військових автобусів. Внаслідок ДТП загинули 4 людей. Щонайменше 26 отримали травми – вони у лікарні.

Один з постраждалих військових перебуває у дуже важкому стані. Медики намагаються його врятувати, про це пише телеграм-канал Mash. Подробиці трагедії повідомляє також Интерфакс.

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За попередньою інформацією, автобуси належать навчальному центру військової частини №83466, який займається підготовкою водіїв для російського Міноборони.

Відомо, що військові – солдати-строковики та 4 офіцерів – поверталися з навчання на полігоні. Ймовірно, що водій вантажівки не зміг впоратися з керуванням і не встиг загальмувати перед колоною.



Наслідки аварії на Новоризькому шосе у Росії / Фото з телеграм-каналу Mash



Моторошна аварія трапилася у Росії 11 січня / Фото з телеграм-каналу Mash



Фото з місця трагедії / Фото з телеграм-каналу Mash

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Масштабна ДТП у Росії: дивіться відео з телеграм-каналів Mash, Baza

Зіткнення відбулося коли військова колона зупинилася через несправність одного з автобусів. Саме тоді у нього в'їхала вантажівка Scania, нею керував 36-річний житель Володимирської області.

У мережі також з'явилося відео, як багато карет швидкої допомоги заїжджають на територію військової частини. У них – солдати, яким після ДТП не знадобилася госпіталізація.

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Масштабна ДТП у червні

Схожа серйозна аварія за участі самоскида трапилася у Челябінській області Росії у червні 2020 року. Тоді вантажівка, рухаючись з максимальною швидкістю, протаранила 5 машин.

Внаслідок ДТП загинули 2 людини, ще 6 зазнали поранень. Трагічний інцидент трапився через те, що вантажівки відмовили гальма.