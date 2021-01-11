У Росії вантажівка протаранила військові автобуси: багато жертв – фото, відео
На Новоризькому шосе у російському Підмосков'ї сталася жахлива аварія за участі вантажівки та 4 військових автобусів. Внаслідок ДТП загинули 4 людей. Щонайменше 26 отримали травми – вони у лікарні.
Один з постраждалих військових перебуває у дуже важкому стані. Медики намагаються його врятувати, про це пише телеграм-канал Mash. Подробиці трагедії повідомляє також Интерфакс.
Читайте також У Росії на Новий рік у квартиру залетіла військова ракета: шокуюче відео
За попередньою інформацією, автобуси належать навчальному центру військової частини №83466, який займається підготовкою водіїв для російського Міноборони.
Відомо, що військові – солдати-строковики та 4 офіцерів – поверталися з навчання на полігоні. Ймовірно, що водій вантажівки не зміг впоратися з керуванням і не встиг загальмувати перед колоною.
Наслідки аварії на Новоризькому шосе у Росії / Фото з телеграм-каналу Mash
Моторошна аварія трапилася у Росії 11 січня / Фото з телеграм-каналу Mash
Фото з місця трагедії / Фото з телеграм-каналу Mash
Увага, відео містить нецензурну лексику! (18+)
Масштабна ДТП у Росії: дивіться відео з телеграм-каналів Mash, Baza
Зіткнення відбулося коли військова колона зупинилася через несправність одного з автобусів. Саме тоді у нього в'їхала вантажівка Scania, нею керував 36-річний житель Володимирської області.
У мережі також з'явилося відео, як багато карет швидкої допомоги заїжджають на територію військової частини. У них – солдати, яким після ДТП не знадобилася госпіталізація.
Швидкі привозять строковиків у військову частину: дивіться відео Life Shot
Масштабна ДТП у червні
Схожа серйозна аварія за участі самоскида трапилася у Челябінській області Росії у червні 2020 року. Тоді вантажівка, рухаючись з максимальною швидкістю, протаранила 5 машин.
Внаслідок ДТП загинули 2 людини, ще 6 зазнали поранень. Трагічний інцидент трапився через те, що вантажівки відмовили гальма.
Поділитися новиною