Жених отгулял свадьбу и погиб в автомобиле с братом любимой: детали смертельного ДТП в Одесской области

Под утро 11 октября в Одесской области произошло смертельное ДТП. В ней за несколько дней после свадьбы погиб жених, а также брат невесты. Позже стали известны подробности трагической аварии.

Произошло смертельное ДТП на трассе Платоново – Кропивницкий. К утру 11 октября легковой автомобиль Mitsubishi Galant съехал с дороги в лесополосу. Транспортное средство опрокинулось на крышу, а также врезалось в дерево.

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Двое пассажиров погибли

Известно, что тогда в салоне автомобиля был 24-летний Стас Грабченко. У него буквально за несколько дней до жуткого ДТП была свадьба. Кроме того, в машине был двоюродный брат невесты Ирины – Богдан. К сожалению, двое мужчин погибли в результате аварии. Причем их тела обнаружили спустя несколько часов.

Автомобиль съехал на обочину и опрокинулся / Фото Нацполиции

Автомобиль съехал на обочину и опрокинулся / Фото Нацполиции

Собственно, ДТП произошло на дороге, которая вела в село Малаевцы Окнянской ОТГ на Одесщине. Сотрудники одного из предприятий около 7 утра проезжали по этой дороге. Там они и заметили перевернутую машину, которая была на обочине.

Когда подошли к ней, то увидели внутри двух молодых мужчин. Никаких признаков жизни они не давали, а их тела уже были холодными. Похоже, что с момента аварии прошло как минимум несколько часов,

– рассказывает журналистам житель области Игр.

На место происшествия вызвали сотрудников полиции, а также спасателей. Последние вытащили тела мужчин из автомобиля.

Полиция Одесской области высказала предположение, что, вероятнее всего, водитель не справился с управлением. Следовательно, автомобиль выехал на обочину, а затем опрокинулся и врезался в дерево.

Следствие устанавливает, кто находился за рулем того жуткого утра. По словам местных жителей, точно причин смертельного ДТП уже никто не сможет сказать.

Дорогая пуста, они разбились ночью или утром слишком рано, и никто за это время их не увидел. А тем более, кто может знать, что именно произошло и почему? Свидетелей нет,

– добавил господин Игорь.



Стас отгулял свадьбу за несколько дней до ДТП / Фото из фейсбука Стаса Грабченко

О Стасе отзываются хорошо

Как рассказывают журналисты, в родном селе Малаевка о 24-летнем Стасе Грабченко отзываются хорошо. Жители говорят, что он был веселым, добрым, а также всегда мог прийти на помощь.

Местные добавили, что его семья не живет богато. Стас и его отец – сварщики. Он вместе со своим отцом занимались ремонтом автомобилей. Говорят, что старые транспортные средства они приводили в порядок, после чего продавали.

На выходных перед ДТП в семье сыграли свадьбу. Избранницей Стаса стала Ирина из соседней деревни. Известно также, что погибшего жениха остался старший брат.

Это огромная трагедия. Как только свадьбу отгуляли, все радовались за молодых. Те строили свои планы на жизнь, и вот все оборвалось. Родители тяжело переживают смерть сына,

– добавила жительница села.

Известно, что полиция уже открыла уголовное производство. Оно связано с нарушением правил безопасности дорожного движения, в результате чего произошла смерть потерпевшего. Согласно этой статье, виновного ожидает заключение сроком от 3 до 8 лет.