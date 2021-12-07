В ДТП под Черниговом погиб водитель маршрутки: что известно о других жертвах

В аварии на Черниговщине, которая произошла 7 декабря вблизи села Брусилов, погибли в общей сложности 12 человек. Среди жертв ДТП был и водитель маршрутки, которая столкнулась с грузовиком.

По данным спасателей, водитель грузовика выжил, хоть и получил очень серьезные травмы.

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Что известно о жертвах ДТП

Всего авария унесла жизни 13 человек. Как рассказали в пресс-службе Борзнянской ОТО в комментарии "Сегодня", пятеро из погибших, в том числе водитель автобуса, являются жителями Борзнянского объединенного территориального общества.

О водителе знаем, что это мужчина до 40 лет, на маршруте работал долгое время, был ответственным человеком. По нашей информации, нарушение правил дорожного движения было со стороны водителя грузовика,

– говорится в сообщении.

Еще 8 человек выжили, но получили тяжелые травмы. Состояние 5 пострадавших тяжелое и критическое. Сейчас они в операционных и палатах интенсивной терапии – среди них водитель фуры. Один из пострадавших – 16-летний парень – находится в детской больнице.

Место ДТП маршрутки под Черниговом / Фото Нацполиции и ГСЧС

ДТП в Черниговской области: актуальная информация

Утром 7 декабря на трассе рейсовый микроавтобус Чернигов – Сосница столкнулся с грузовиком. Руководитель областной прокуратуры области Сергей Василина назвал предварительную причину ДТП. По его словам, один из возможных факторов, которые могли вызвать аварию – погодные условия.

Но уже есть вопросы к состоянию дорожного покрытия и службам, которые должны обслуживать дорогу. А также к техническому состоянию автобуса,

– сообщил Сергей Василина.

Он уточнил, что предварительно фуру занесло на встречную полосу, где она столкнулась с маршруткой. В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

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