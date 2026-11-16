Погиб водитель, 14 пострадавших: под Кропивницким произошло страшное ДТП с участием грузовика

В Кропивницком районе 16 ноября маршрутный автобус столкнулся с грузовиком-цистерной. В результате ДТП водитель автобуса погиб на месте, а 14 пассажиров были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Как сообщила полиция Кировоградской области, авария произошла около 12:45 на перекрестке автодороги М-30 "Стрый – Умань – Днепр – Изварино" и улицы Первой Выставочной.

Подробности смертельного ДТП

Маршрутный автобус выполнял пассажирский рейс по маршруту Кропивницкий – Смолино.

По предварительным данным правоохранителей, водитель автобуса во время движения по улице Первой Выставочной не выполнил требование дорожного знака 2.2 "Проезд без остановки запрещен". В результате он столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом-цистерной Kassbohrer, который двигался по трассе М-30.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, вечером 14 ноября смертельная авария произошла недалеко от Яготина на трассе Киев – Харьков. Полиция предварительно установила, что 40-летний водитель грузовика DAF не справился с управлением и врезался в отбойник. Автоцистерна с газовым конденсатом опрокинулась и загорелась, а водитель погиб на месте.