СМИ со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщают, что в ДТП попал автомобиль FORD Ranger.

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В машине могли находиться военные

По данным журналистов, машиной управлял военнослужащий. Сообщается, что в салоне находились трое его сослуживцев. Они получили различные переломы: бедр, ребер, грудных позвонков и т.д.

Также в издании сообщили, что по этому делу возбуждено уголовное производство по 286-й статье – нарушение ПДД.

Справка. В пресс-службе полиции пока нет информации об этом ДТП.

Недавно, 19 апреля, в Одесской области произошло еще одно масштабное ДТП, во время которого также пострадали 3 человека. Однако обстоятельства были совсем другие: По предварительной информации, водитель "DAF" не соблюдал дистанцию и допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем "Scania", а затем выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим на встречу грузовиком "Volvo".

Авария произошла на трассе Одесса – Рени. Среди пострадавших – женщина с дочерью (2000 и 2022 годов рождения), которые были пассажирками "DAF", а также 30-летний водитель Volvo. Их оперативно госпитализировали в больницу в карете скорой.