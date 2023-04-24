Детали сообщили в Мукачевском городском совете. Личность нарушителя уже установили.
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Водитель скрылся с места ДТП
Отмечается, что водитель, повредив табличку и цветы, сразу покинул место аварии. Правоохранители расследуют факт повреждения коммунального имущества.
Личность нарушителя установлена благодаря камерам видеонаблюдения, которые оборудованы в городе,
– заявили в городском совете.
Стоит добавить, что Аллея тюльпанов была создана для памяти. мукачевца Романа Жука, отдавшего свою жизнь за независимость Украины. Прошлой осенью на Аллее было взорвано 13 тысяч луковиц тюльпанов.
В Мукачево авто вылетело на Аллею памяти / Фото Мукачевского городского совета
Отметим, что на днях стало известно, что экспрокурор Александр Кащук врезался в припаркованный автомобиль возле своего дома во Львове. По словам очевидцев ДТП, мужчина находился в нетрезвом состоянии. По прибытии полиции, виновник скрылся и закрылся в своем доме. Известно, что сейчас мужчина служит в одной из воинских частей Львовщины, однако в какой пока неизвестно.