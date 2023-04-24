Детали сообщили в Мукачевском городском совете. Личность нарушителя уже установили.

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Водитель скрылся с места ДТП

Отмечается, что водитель, повредив табличку и цветы, сразу покинул место аварии. Правоохранители расследуют факт повреждения коммунального имущества.

Личность нарушителя установлена благодаря камерам видеонаблюдения, которые оборудованы в городе,

– заявили в городском совете.

Стоит добавить, что Аллея тюльпанов была создана для памяти. мукачевца Романа Жука, отдавшего свою жизнь за независимость Украины. Прошлой осенью на Аллее было взорвано 13 тысяч луковиц тюльпанов.

Справка. Роман Жук – украинский фотограф, видеограф из Мукачево, один из основателей волонтерского проекта "Chysto.de", военнослужащий Вооруженных сил Украины. Герой погиб 26 мая 2022 года.



В Мукачево авто вылетело на Аллею памяти / Фото Мукачевского городского совета

Отметим, что на днях стало известно, что экспрокурор Александр Кащук врезался в припаркованный автомобиль возле своего дома во Львове. По словам очевидцев ДТП, мужчина находился в нетрезвом состоянии. По прибытии полиции, виновник скрылся и закрылся в своем доме. Известно, что сейчас мужчина служит в одной из воинских частей Львовщины, однако в какой пока неизвестно.