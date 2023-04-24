Деталі повідомили у Мукачівській міській раді. Особу порушника вже встановили.

Дивіться також Жахлива ДТП у Запоріжжі: внаслідок зіткнення машин затиснуло підлітків

Водій втік з місця ДТП

Зазначається, що водій пошкодивши табличку та квіти, відразу покинув місце аварії. Правоохоронці розслідуватимуть факт пошкодження комунального майна.

Особу порушника встановлено завдяки камерам відеоспостереження, що їх облаштовано в місті,

– заявили у міській раді.

Варто додати, що Алею тюльпанів було створено для вшанування пам'яті мукачівця Романа Жука, який віддав своє життя за незалежність України. Минулої осені на Алеї було висаджено 13 тисяч цибулин тюльпанів.

Довідка. Роман Жук – український фотограф, відеограф із Мукачевого, один із засновників волонтерського проєкту "Chysto.de", військовослужбовець Збройних сил України. Герой загинув 26 травня 2022 року.



У Мукачеві авто вилетіло на Алею пам'яті / Фото Мукачівської міської ради

Зауважимо, що днями стало відомо, що експрокурор Олександр Кащук врізався у припарковане авто біля свого будинку у Львові. За словами очевидців ДТП, чоловік перебував у нетверезому стані. Після прибуття поліції, винуватець утік і зачинився у своєму домі. Відомо, що зараз чоловік служить в одній із військових частин Львівщини, однак в якій – поки невідомо.