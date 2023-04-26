ЗМІ з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах повідомляють, що в ДТП потрапив автомобіль FORD Ranger.

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В автівці могли перебувати військові

За даними журналістів, автівкою керував військовослужбовець. Повідомляється, що в салоні перебували троє його товаришів по службі. Вони зазнали різноманітних переломів: стегон, ребер, грудних хребців тощо.

Також у виданні повідомили, що за цією справою відкрито кримінальне провадження за 286-ю статтею – порушення ПДР.

Довідка. У пресслужбі поліції наразі не мають інформації про цю ДТП.

Нещодавно, 19 квітня, в Одеській області трапилась ще одна масштабна ДТП, під час якої також постраждали 3 людини. Проте обставини були зовсім інші: За попередньою інформацією, водій "DAF" не дотримався дистанції та допустив зіткнення з автомобілем "Scania", який рухався у попутному напрямку, а далі виїхав на зустрічну смугу й зіштовхнувся з вантажівкою "Volvo", що їхала на зустріч.

Аварія трапилась на трасі Одеса – Рені. Серед постраждалих – жінка з донькою (2000 та 2022 років народження), які були пасажирками "DAF", а також 30-річний водій "Volvo". Їх оперативно госпіталізували до лікарні у кареті швидкої.