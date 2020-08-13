Страшное ДТП под Скадовском: погиб мужчина и двое его детей – фото
Утром 13 августа вблизи Скадовска, что в Херсонской области, произошло ужасное ДТП. Столкнулись два автомобиля. В результате погиб пассажир одного из них и двое его малолетних детей.
В полицию Херсонщины утром 13 августа поступило сообщение о ДТП с пострадавшими вблизи Скадовска, сообщает пресс-служба Нацполиции.
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Авария произошла в 6 километрах от города.
По предварительной информации, 45-летняя жительница Херсона, управляя автомобилем Volkswagen Gol, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовым микроавтобусом DAF.
В результате ДТП от полученных травм погибли 49-летний муж водительницы легковушки и двое их сыновей – в возрасте 11 и 14 лет.
Сейчас на месте работают следователи. Они устанавливают обстоятельства аварии.
Предварительно: виновнице ДТП грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами.
Под Скадовском произошло смертельное ДТП / Фото Нацполиции
Погиб пассажир и двое его детей / Фото Нацполиции