Утром 13 августа вблизи Скадовска, что в Херсонской области, произошло ужасное ДТП. Столкнулись два автомобиля. В результате погиб пассажир одного из них и двое его малолетних детей.

В полицию Херсонщины утром 13 августа поступило сообщение о ДТП с пострадавшими вблизи Скадовска, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Авария произошла в 6 километрах от города.

По предварительной информации, 45-летняя жительница Херсона, управляя автомобилем Volkswagen Gol, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовым микроавтобусом DAF.

В результате ДТП от полученных травм погибли 49-летний муж водительницы легковушки и двое их сыновей – в возрасте 11 и 14 лет.

Сейчас на месте работают следователи. Они устанавливают обстоятельства аварии.

Предварительно: виновнице ДТП грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Под Скадовском произошло смертельное ДТП / Фото Нацполиции

Погиб пассажир и двое его детей / Фото Нацполиции

Важно! В Украине за последние полгода зафиксировали более 72 тысяч ДТП. В них погибли 1,5 тысячи человек. О причинах печальной статистики читайте по ссылке.