Вранці 13 серпня поблизу Скадовська, що на Херсонщині, сталася жахлива ДТП. Зіткнулися два автомобілі. У результаті загинув пасажир одного з них та двоє його малолітніх дітей.

До поліції Херсонщини вранці 13 серпня надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими поблизу Скадовська, повідомляє пресслужба Нацполіції.

Читайте також На Кіровоградщині смертельна ДТП: зіткнулись автобуси, 2 людей загинули – фото

Аварія трапилася за 6 кілометрів від міста.

За попередньою інформацією, 45-річна жителька Херсона, керуючи автомобілем Volkswagen Gol, виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнулася з вантажним мікроавтобусом DAF.

У результаті ДТП від отриманих травм загинули 49-річний чоловік водійки легковика та двоє їхніх синів – віком 11 та 14 років.

Наразі на місці працюють слідчі. Вони встановлюють обставини аварії.

Попередньо: винуватиці ДТП загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортом.



Під Скадовськом сталася смертельна ДТП / Фото Нацполіції



Загинув пасажир та двоє його дітей / Фото Нацполіції