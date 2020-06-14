В Чехии поезд протаранил пассажирский автобус: много раненых – фото с места аварии
Утром 14 июня в Чехии, недалеко от Праги, на железнодорожном переезде произошло ДТП. Поезд столкнулся с пассажирским автобусом. В результате аварии пострадали 10 человек.
ДТП поезда и автобуса: как все было
Автобус с поездом столкнулись утром 14 июня на железнодорожном переезде вблизи Стухаржова в Бенешовском районе, сообщают Ceske Noviny.
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Пассажирский автобус выехал на переезд в момент, когда по нему проезжал поезд Чешской железной дороги. В результате столкновения пассажирский поезд сошел с рейсов.
Полиция уверяет, что во время аварии информирование на переезде работало.
В результате аварии много пострадавших
В службе спасения заявили, что пострадали 10 человек. Одна женщина получила серьезную травму, ее госпитализировали. В остальных пострадавших травмы незначительные.
Всего в обоих транспортных средствах ехало 12 человек.
В Чехии поезд протаранил пассажирский автобус: Фото Ceske Noviny и TV Nova
В Чехии столкнулись поезд и автобус: место аварии на карте