Занесло не туда: военные Польши случайно вторглись в Чехию и "оккупировали" местную церковь
Пограничники Польши в конце мая случайно вторглись на территорию Чехии во время охраны границы между странами на время карантина. Польское Минобороны уверяет, что произошло "недоразумение".
Информацию о "вторжении" поляков подтвердил МИД Чехии в комментарии CNN. Там также добавили, что все еще ожидают официального объяснения.
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Как польские военные оказались на территории Чехии
- Поляки охраняли часть закрытой польско-чешской границы, но в определенный момент пересекли границу. По неизвестным причинам один из патрулей пересек границу и занял церковь, расположенную в 30 метрах от границы в чешской Восточной Моравии, на территории, которая исторически считалась частью польской Силезии.
- Они даже начали разворачивать чешских граждан, которые пытались посетить церковь в городе Пельгржимов. Пограничники считали, что те хотят попасть в Польшу.
- 28 мая к церкви приехал чешский инженер-строитель, который хотел сфотографировать ее перед реставрацией. Он наткнулся на польский блокпост. Солдаты, угрожая оружием, заставили его развернуться. Инженер обратился к местным СМИ. В то же время фотографа местной газеты Denik также встретили польские солдаты.
- Как только стало известно о скандале, посольство Чехии в Варшаве сообщило о нем польской власти и требовали объяснений.
Наши польские коллеги неофициально заверили, что этот инцидент — всего лишь недоразумение, которое произошло без враждебных намерений. Но мы все еще ждем официальное заявление,
– подчеркнул представитель МИД Чехии.
Также там отметили, что польские военные уже покинули территорию страны, а чехи могут вновь свободно посещать церковь.
Что говорят в Польше
Министерство обороны Польши подтвердило, что польские пограничники случайно попали на территорию Чехии. Но там не указали никаких деталей относительно того, как долго поляки оставались на территории соседей.