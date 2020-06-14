Пограничники Польши в конце мая случайно вторглись на территорию Чехии во время охраны границы между странами на время карантина. Польское Минобороны уверяет, что произошло "недоразумение".

Информацию о "вторжении" поляков подтвердил МИД Чехии в комментарии CNN. Там также добавили, что все еще ожидают официального объяснения.

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Как польские военные оказались на территории Чехии

Поляки охраняли часть закрытой польско-чешской границы, но в определенный момент пересекли границу. По неизвестным причинам один из патрулей пересек границу и занял церковь, расположенную в 30 метрах от границы в чешской Восточной Моравии, на территории, которая исторически считалась частью польской Силезии.

Они даже начали разворачивать чешских граждан, которые пытались посетить церковь в городе Пельгржимов. Пограничники считали, что те хотят попасть в Польшу.

28 мая к церкви приехал чешский инженер-строитель, который хотел сфотографировать ее перед реставрацией. Он наткнулся на польский блокпост. Солдаты, угрожая оружием, заставили его развернуться. Инженер обратился к местным СМИ. В то же время фотографа местной газеты Denik также встретили польские солдаты.

Как только стало известно о скандале, посольство Чехии в Варшаве сообщило о нем польской власти и требовали объяснений.

Наши польские коллеги неофициально заверили, что этот инцидент — всего лишь недоразумение, которое произошло без враждебных намерений. Но мы все еще ждем официальное заявление,

– подчеркнул представитель МИД Чехии.

Также там отметили, что польские военные уже покинули территорию страны, а чехи могут вновь свободно посещать церковь.

Что говорят в Польше

Министерство обороны Польши подтвердило, что польские пограничники случайно попали на территорию Чехии. Но там не указали никаких деталей относительно того, как долго поляки оставались на территории соседей.

Обратите внимание! Границы между странами Евросоюза почти не заметны, поскольку граждане могут свободно передвигаться по территории объединения. Но из-за коронавируса и карантин страны закрыли внутренние границы, чтобы замедлить распространение COVID-19.