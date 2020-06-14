Прикордонники Польщі наприкінці травня випадково вторглись на територію Чехії під час охорони кордону між країнами на час карантину. Польське Міноборони запевняє, що сталося "непорозуміння".

Інформацію про "вторгнення" поляків підтвердило МЗС Чехії в коментарі CNN. Там також додали, що все ще очікують офіційного пояснення.

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Як польські військові опинилися на території Чехії

Поляки охороняли частину закритого польсько-чеського кордону, але в певний момент перетнули кордон. З невідомих причин один з патрулів перетнув кордон і зайняв церкву, розташовану за 30 метрів від кордону в чеській Східній Моравії, на території, яка історично вважалася частиною польської Сілезії.

Вони навіть почали розвертати чеських громадян, які намагалися відвідати церкву у місті Пельгржимов. Прикордонники ж вважали, що ті хочуть потрапити в Польщу.

28 травня до церкви приїхав чеський інженер-будівельник, який хотів сфотографувати її перед реставрацією. Він наткнувся на польський блокпост. Солдати, погрожуючи зброєю, змусили його розвернутися. Інженер звернувся до місцевих ЗМІ. Водночас фотографа місцевої газети Denik також зустріли польські солдати.

Як тільки стало відомо про скандал, посольство Чехії у Варшаві повідомило про неї польську владу і вимагали пояснень.

Наші польські колеги неофіційно запевнили, що цей інцидент — лише непорозуміння, яке сталося без ворожих намірів. Але ми все ще чекаємо на офіційну заяву,

– наголосив представник МЗС Чехії.

Також там зазначили, що польські військові вже покинули територію країни, а чехи можуть знов вільно відвідувати церкву.

Що кажуть в Польщі

Міністерство оборони Польщі підтвердило, що польські прикордонники випадково потрапили на територію Чехії. Але там не вказали жодних деталей щодо того, як довго поляки залишалися на території сусідів.