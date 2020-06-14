Вранці 14 червня у Чехії, недалеко від Праги, на залізничному переїзді сталася ДТП. Поїзд зіткнувся з пасажирським автобусом. У результаті аварії постраждали 10 людей.

ДТП потяга й автобуса: як все було

Автобус з поїздом зіткнулися вранці 14 червня на залізничному переїзді поблизу Струхаржова в Бенешівському районі, повідомляють Ceske Noviny.

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Пасажирський автобус в'їхав на переїзд у момент, коли ним проїжджав поїзд Чеської залізниці. У результаті зіткнення пасажирський потяг зійшов з рейсів.

Поліція запевняє, що під час аварії інформування на переїзді працювало.

Внаслідок аварії багато постраждалих

У службі порятунку заявили, що постраждали 10 людей. Одна жінка отримала серйозну травму, її госпіталізували. У решти потерпілих травми незначні.

Загалом в обох транспортних засобах їхало 12 людей.

У Чехії поїзд протаранив пасажирський автобус: Фото Ceske Noviny та TV Nova

У Чехії зіткнулися потяг та автобус: місце аварії на карті