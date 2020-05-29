В ДТП в Полтаве погиб полицейский, потому что другой полицейский не справился с управлением авто

Работник полиции погиб 28 мая в ДТП в городе Полтава. По предварительным данным, погибший был пассажиром автомобиля, которым управлял другой полицейский. Известно, что в аварии есть и другие пострадавшие.

Гибель полицейского в аварии расследуют в ГБР, о чем и рассказали 28 мая на официальном сайте ведомства.

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Что известно об аварии в Полтаве 28 мая

ДТП произошло примерно в 16:30 на трассе "Киев – Харьков".

Водитель Mercedes Sprinter не справился с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу и съехал в кювет.

За рулем автомобиля был старший сержант из департамента стратегических расследований полиции одной из областей.

Пассажир автомобиля – тоже полицейский – от полученных травм погиб на месте.

Еще один полицейский и один гражданский госпитализированы в местную больницу.

Дело расследуют по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть. В случае признания судом вины подозреваемого его могут наказать лишением свободы на срок от 3 до 8 лет.