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У ДТП у Полтаві загинув поліцейський, бо інший поліцейський не впорався з керуванням авто

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У смертельній аварії на Полтавщині загинув поліцейський
У смертельній аварії на Полтавщині загинув поліцейський / ДБР

Працівник поліції загинув 28 травня у ДТП у місті Полтава. За попередніми даними, загиблий був пасажиром автомобіля, яким керував інший поліцейський. Відомо, що в аварії є й інші постраждалі.

Загибель поліцейського в аварії розслідують у ДБР, про що й розповіли 28 травня на офіційному сайті відомства.

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Що відомо про аварію в Полтаві 28 травня

  • ДТП трапилася приблизно о 16:30 на трасі "Київ – Харків".
  • Водій Mercedes Sprinter не впорався з керуванням, автомобіль виїхав на зустрічну смугу та з'їхав у кювет.
  • За кермом автомобіля був старший сержант з департаменту стратегічних розслідувань поліції однієї з областей.
  • Пасажир автомобіля – теж поліцейський – від отриманих травм загинув на місці.
  • Ще один поліцейський і один цивільний госпіталізовані до місцевої лікарні.

Справу розслідуватимуть за статтею про порушення правил дорожнього руху, яке спричинило смерть. У разі визнання судом провини підозрюваного його можуть покарати позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. 

ДТП
Аварія у Полтаві спричинила загибель поліцейського / Фото ДБР

Автор: Олесь Друкач
Теги: Державне бюро розслідувань Поліція Новини Полтави Постраждалі Жертви Аварії та ДТП Новини України
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