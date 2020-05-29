У ДТП у Полтаві загинув поліцейський, бо інший поліцейський не впорався з керуванням авто

Працівник поліції загинув 28 травня у ДТП у місті Полтава. За попередніми даними, загиблий був пасажиром автомобіля, яким керував інший поліцейський. Відомо, що в аварії є й інші постраждалі.

Загибель поліцейського в аварії розслідують у ДБР, про що й розповіли 28 травня на офіційному сайті відомства. Читайте також У Києві водій позашляховика побив до крові велосипедиста: фото 18+ Що відомо про аварію в Полтаві 28 травня ДТП трапилася приблизно о 16:30 на трасі "Київ – Харків".

Водій Mercedes Sprinter не впорався з керуванням, автомобіль виїхав на зустрічну смугу та з'їхав у кювет.

За кермом автомобіля був старший сержант з департаменту стратегічних розслідувань поліції однієї з областей.

Пасажир автомобіля – теж поліцейський – від отриманих травм загинув на місці.

Ще один поліцейський і один цивільний госпіталізовані до місцевої лікарні. Справу розслідуватимуть за статтею про порушення правил дорожнього руху, яке спричинило смерть. У разі визнання судом провини підозрюваного його можуть покарати позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.

Аварія у Полтаві спричинила загибель поліцейського / Фото ДБР