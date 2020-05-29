У ДТП у Полтаві загинув поліцейський, бо інший поліцейський не впорався з керуванням авто
Працівник поліції загинув 28 травня у ДТП у місті Полтава. За попередніми даними, загиблий був пасажиром автомобіля, яким керував інший поліцейський. Відомо, що в аварії є й інші постраждалі.
Загибель поліцейського в аварії розслідують у ДБР, про що й розповіли 28 травня на офіційному сайті відомства.
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Що відомо про аварію в Полтаві 28 травня
- ДТП трапилася приблизно о 16:30 на трасі "Київ – Харків".
- Водій Mercedes Sprinter не впорався з керуванням, автомобіль виїхав на зустрічну смугу та з'їхав у кювет.
- За кермом автомобіля був старший сержант з департаменту стратегічних розслідувань поліції однієї з областей.
- Пасажир автомобіля – теж поліцейський – від отриманих травм загинув на місці.
- Ще один поліцейський і один цивільний госпіталізовані до місцевої лікарні.
Справу розслідуватимуть за статтею про порушення правил дорожнього руху, яке спричинило смерть. У разі визнання судом провини підозрюваного його можуть покарати позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.
Аварія у Полтаві спричинила загибель поліцейського / Фото ДБР
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