Трагедия произошла примерно в 4:40 на 58 километре автодороги Полтава – Кременчуг – Александрия, возле села Оленевка.

Важно Водитель Nissan насмерть сбил 28-летнего пешехода на Львовщине

Предварительно, там столкнулись автомобиль Hyundai Coupe и "ВАЗ". Водителю иномарки было только 20 лет, а водителю "ВАЗ" – 45. В результате ДТП они получили травмы, которые были несовместимы с жизнью. Водители погибли на месте.

Зато двум 17-летним пассажиркам Hyundai удалось выжить. Однако они получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в Козельщинскую и Кобеляцкую центральные районные больницы.

Пока неизвестно, что именно стало причиной ДТП. Все обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.



Авария унесла жизни 2 человек / Фото Нацполиции



Две пассажирки получили травмы / Фото Нацполиции