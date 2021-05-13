Возле села Гаевое Полтавской области 13 мая столкнулись легковушка и грузовик. Из-за столкновения в аварии погибли оператор и журналист телеканала "НТН".

Авария произошла на трассе "Решетиловка — Кобеляки — Царичанка — Днепр" ориентировочно в 12 часов. Полиция устанавливает причину аварии. Читайте также На Буковине трактор перевернулся на 6-летнюю девочку Что известно об аварии Новость дополняется…