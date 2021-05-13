В ДТП на Полтавщине погибла съемочная группа канала "НТН"
Возле села Гаевое Полтавской области 13 мая столкнулись легковушка и грузовик. Из-за столкновения в аварии погибли оператор и журналист телеканала "НТН".
Источник:Национальная полиция
Авария произошла на трассе "Решетиловка — Кобеляки — Царичанка — Днепр" ориентировочно в 12 часов. Полиция устанавливает причину аварии.
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Что известно об аварии
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