Трагическое ДТП с маршруткой на Черниговщине: все что известно

Утром 7 декабря возле села Брусилов произошло ужасное ДТП – грузовик врезался в маршрутку Чернигов – Сосница. В результате аварии погибли по меньшей мере 13 человек, а еще 7 получили травмы различной степени тяжести.

24 канал собрал все, что известно о трагической аварии, которая унесла больше десятка человеческих жизней.

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Как случилась авария

Столкновение маршрутки и грузовика случилось около 7:55 на автодороге Н-27 Чернигов – Гремяч. Причины аварии выясняют правоохранители, которые прибыли на место происшествия. Дорогу, на которой произошло ДТП, перекрыли в обоих направлениях.

В результате столкновения маршрутку отбросило на обочину. Пассажирский микроавтобус искорежило, потому для спасения пассажиров, которые на момент аварий были внутри, привлекли 3 единицы техники и 10 спасателей. После удара вещи пассажиров просто разбросало по дороге.



Место трагического ДТП на Черниговщине / Фото ГСЧС

Первая версия вероятной причины ДТП

Глава прокуратуры Черниговской области Сергей Василина на своей странице в фейсбуке назвал вероятную причину ужасной аварии. ДТП могло случиться из-за ухудшения погодных условий, в частности гололедицы на дороге.

По словам руководителя прокуратуры, из-за аварии возникают вопросы к техническим службам, которые должны следить за состоянием дороги и расчищать ее. Также есть вопросы к техническому состоянию маршрутки, которая попала в ДТП. Однако расследование причин трагедии продолжается.





Как выглядят маршрутка и грузовик после трагического столкновения / Фото Сергея Василины

Жертвы аварии

После столкновения спасатель сообщил о 10 погибших в результате аварии. Однако сейчас известно о 13 жертвах аварии. Еще 7 человек с травмами различной степени тяжести находятся в больнице. По данным ТСН 5 пострадавших находятся в критическом состоянии.

По данным ГСЧС, среди погибших – водитель маршрутки. В то же время водитель грузовика выжил.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родственникам и близким погибших.

Трагическое ДТП на Черниговщине / Фото ГСЧС, Национальной полиции и Сергея Василины