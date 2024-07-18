Авария произошла на проспекте Красной Калины, 60. Из-за ДТП есть изменения в движении троллейбусов.

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В больницу попали двое пассажиров с травмами головы

В патрульной полиции сообщили, что, к счастью, все пассажиры автобуса, влетевшего в электроопору, живы. Впрочем, двух из них все же госпитализировали в больницу.

Руководитель управления здравоохранения Львовского городского совета Марта Матюшко сообщила, что, в частности, 76-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, убойную рану головы. Также в больницу попал 60-летний мужчина с открытой черепно-мозговой травмой. Их состояние – стабильное.

На месте происшествия работают все необходимые службы. У городском совете Львова добавили, что сейчас движение в направлении Сыхова перекрыто.

Троллейбусы № 24 временно курсируют по измененному маршруту: улица Шота Руставели – улица Луганская (кольцо) и в обратном направлении,

– сообщили там.

Сейчас причины ДТП еще выясняются.

Львовская маршрутка влетела в электроопору / Фото Патрульной полиции и городского совета Львова