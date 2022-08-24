ДТП с Трухиным: водителю назначили 850 гривен штрафа

По делу скандального ДТП с нардепом Александром Трухиным вынесли приговор. Суд наказал водителя, находившегося за рулем автомобиля.

Виктору Склеме был назначен штраф в размере 850 гривен. Такое решение было одобрено Дарницким судом Киева.

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9 августа судья Елена Лужецкая признала его виновным в аварии и назначила 850 грн штрафа в качестве административного взыскания,

– говорится в сообщении.

Что известно о скандальном ДТП

Инцидент произошел 23 августа 2021 года и получил широкую огласку в обществе. Тогда депутат от фракции "Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП. По данным СМИ, именно он был его виновником, потому что якобы управлял автомобилем. В результате аварии пострадали 6 человек.

"Украинская правда" опубликовала видео с бодикамеры полицейского Сергея Петрика, на котором нардеп сказал правоохранителю: "Можно я тихонько в лес уйду?". Также политик обещал полицейскому заказать за него слово перед министром внутренних дел Денисом Монастырским.

Кроме того, Трухин предлагал полицейским 150 тысяч долларов за то, чтобы те помогли ему скрыться с места происшествия. В то же время, комментируя ДТП, нардеп уверял, что он не управлял автомобилем, а был только пассажиром.

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После обнародования видео генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное дело в отношении Трухина. Оно касается вероятного предложения взятки правоохранителям.

Кстати, после скандала Трухина исключили из партии "Слуга народа".

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