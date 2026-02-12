Сыну Кадырова после ДТП удалили орган: он может частично ослепнуть, – СМИ
- Сын Рамзана Кадырова, Адам, перенес серьезную операцию в Москве после ДТП, ему удалили селезенку и зафиксировали травму зрительного нерва, что может привести к потере зрения на один глаз.
- Во время лечения обнаружили трещину в челюсти, что затруднило потребление пищи, и Адам придерживается строгой диеты, потеряв вес за время пребывания в больнице.
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам перенес хирургическое вмешательство в Москве после громкого ДТП в Грозном. Существует риск, что он частично потеряет зрение.
У Адама Кадырова есть риск инвалидности. Об этом сообщает "Новая газета Европа".
Смотрите также Выбирают следующего: СМИ узнали, как в Чечне и Москве готовятся к смерти Рамзана Кадырова
Что известно о состоянии сына Кадырова?
По данным издания, 18-летний Кадыров находился в Боткинской больнице почти три недели. Недавно его выписали. Источники утверждают, что во время лечения ему удалили селезенку, а также зафиксировали травму зрительного нерва, которая может может привести вплоть до потере зрения на один глаз. Окончательные прогнозы врачей пока неизвестны.
10 февраля в официальном телеграмм-канале Рамзана Кадырова появилось первое видео с Адамом после госпитализации. В подписи глава Чечни отметил, что сын "воскрес вопреки последним вбросам". Впрочем, в самом ролике продолжительностью менее минуты Адам не ест вместе с отцом и его помощником, а также выглядит заметно похудевшим.
Собеседники "Новой газеты Европа" отмечают, что травмы, полученные в аварии, не были критическими для жизни, и лечение можно было провести в Чечне. Однако семья решила направить его в московскую клинику. Кроме операции по удалению селезенки, врачи обнаружили трещину в челюсти из-за удара головой – это временно затруднило потребление твердой пищи. Адаму назначили строгую диету на полгода с ограничением жирной, острой и соленой пищи.
За время пребывания в больнице он существенно потерял вес. Наибольшее беспокойство, по информации источников, вызывает именно повреждение зрительного нерва.
Что известно о ДТП с участием Адама Кадырова?
16 января в Грозном произошло ДТП с участием кортежа сына главы Чечни Рамзана Кадырова.
Адам Кадыров разбился в районе ресторана и дома торжеств "Сафия" на Старопромышленном шоссе. Главная версия аварии – потеря управления, в результате препятствия на дороге и чрезмерно высокой скорости.
Сначала пострадавший был доставлен в республиканскую больницу в Грозном после ДТП, а потом сообщалось, что его самолетом доставили на лечение в Москву.
В аварии с участием кортежа Адама Кадырова погиб один человек, четверо значительно пострадали. В больницу в Грозном были доставлены также "около 20 человек".