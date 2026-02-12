Сыну Кадырова после ДТП удалили орган: он может частично ослепнуть, – СМИ

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам перенес хирургическое вмешательство в Москве после громкого ДТП в Грозном. Существует риск, что он частично потеряет зрение.

У Адама Кадырова есть риск инвалидности. Об этом сообщает "Новая газета Европа".

Что известно о состоянии сына Кадырова?

По данным издания, 18-летний Кадыров находился в Боткинской больнице почти три недели. Недавно его выписали. Источники утверждают, что во время лечения ему удалили селезенку, а также зафиксировали травму зрительного нерва, которая может может привести вплоть до потере зрения на один глаз. Окончательные прогнозы врачей пока неизвестны.

10 февраля в официальном телеграмм-канале Рамзана Кадырова появилось первое видео с Адамом после госпитализации. В подписи глава Чечни отметил, что сын "воскрес вопреки последним вбросам". Впрочем, в самом ролике продолжительностью менее минуты Адам не ест вместе с отцом и его помощником, а также выглядит заметно похудевшим.

Собеседники "Новой газеты Европа" отмечают, что травмы, полученные в аварии, не были критическими для жизни, и лечение можно было провести в Чечне. Однако семья решила направить его в московскую клинику. Кроме операции по удалению селезенки, врачи обнаружили трещину в челюсти из-за удара головой – это временно затруднило потребление твердой пищи. Адаму назначили строгую диету на полгода с ограничением жирной, острой и соленой пищи.

За время пребывания в больнице он существенно потерял вес. Наибольшее беспокойство, по информации источников, вызывает именно повреждение зрительного нерва.

Что известно о ДТП с участием Адама Кадырова?