Валяется бутылка алкоголя: опубликовали видео из авто судьи, насмерть сбившего нацгвардейца

В авто судьи, насмерть сбившего нацгвардейца, нашли бутылку спиртного. Предварительно сообщали, что водитель мог быть в состоянии алкогольного опьянения, теперь в сети опубликовали видео из авто виновника ДТП – на кадрах можно увидеть доказательства того, что тот распивал алкогольные напитки.

К слову, в эфире телемарафона советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян подтвердила, что в авто была найдена бутылка от алкоголя, информирует 24 Канал.

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В то же время на видео, обнародованном СМИ, хорошо видно повреждение автомобиля после того, как судья сбил бойца Нацгвардии. Также на кадрах можно увидеть бутылку из-под алкоголя – она валяется прямо в салоне авто.

Видео с места смертельного ДТП с участием судьи:

Заметим, что судья задержан и доставлен на осмотр в больницу с целью выявления состояния опьянения. Поскольку на месте от прохождения досмотра водитель отказался, у него принудительно возьмут биологические образцы.

Смертельное ДТП с участием судьи

В Киеве на блокпосту в ночь на 26 мая судья за рулем авто наехал на военнослужащего Нацгвардии. Боец от полученных травм скончался на месте.

Речь о председателе Макаровского райсуда – Алексее Тандыре.

Правоохранители начали расследование дела по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего. Судье грозит до 10 лет тюрьмы.