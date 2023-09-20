В Австрии перевернулся автобус с пассажирами: среди пострадавших есть украинцы

Автобус, попавший в ДТП, осуществлял международную перевозку. Среди его пассажиров были граждане Украины.

Международный автобус разбился рано утром 20 сентября возле Михельдорфа. Уже известно об одном погибшем и десятках пострадавших.

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Обстоятельства трагедии выясняют

Двухэтажный автобус с 40 пассажирами и двумя водителями следовал из Берлина через Линц в Триест, когда около 4:45 утра по невыясненным причинам выехал за пределы проезжей части и перевернулся через ограждение на бок. Полицейские, прибывшие на место происшествия, еще изучают детали ДТП. Водители прошли проверку на состояние алкогольного опьянения. Драгер показал отрицательные результаты.

По данным местного СМИ, среди пассажиров автобуса были граждане Австрии, Словении, Италии, Германии, а также Украины.

Что известно о жертвах

Сейчас известно об одном погибшем. Это 19-летняя жительница Верхней Австрии. Также еще примерно 20 пассажиров получили ранения. Многих из них госпитализировали. На месте людям оказывали помощь представители Красного Креста.

Чтобы спасти людей из разбитого транспортного средства, привлечено несколько подразделений местной пожарной охраны, в которых участвовали 55 человек. Так, благодаря аварийно-спасательному оборудованию из аварийного автомобиля достали трех человек. Спасатели помогли пассажирам выбраться из автобуса с помощью лестницы.

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