В полиции рассказали, что инцидент имел место на автодороге Макаров – Бородянка около шести утра. Из-за аварии погибли двое мужчин.

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Подробности аварии на Киевщине

Предварительно установлено, что водитель маршрутного такси Mercedes Benz не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с припаркованным автомобилем ГАЗ. В результате аварии 33-летний и 26-летний мужчины, которые стояли перед припаркованным транспортным средством, от полученных травм погибли на месте,

– написали правоохранители.

Место ДТП / Фото Полиция Киевской области

Открыто уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами". Поскольку погибло несколько человек, то виновник может получить от пяти до десяти лет тюрьмы. Также он не сможет управлять транспортными средствами до трех лет.