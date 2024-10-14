У поліції розповіли, що інцидент мав місце на автодорозі Макарів – Бородянка близько шостої ранку. Через аварію загинуло двоє чоловіків.

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Подробиці аварії на Київщині

Попередньо встановлено, що водій маршрутного таксі Mercedes Benz не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з припаркованим автомобілем ГАЗ. Внаслідок аварії 33-річний та 26-річний чоловіки, які стояли перед припаркованим транспортним засобом, від отриманих травм загинули на місці,

– написали правоохоронці.

Місце ДТП / Фото Поліція Київщини

Відкрито кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Оскільки загинуло декілька людей, то винуватець може отримати від п'яти до десяти років тюрми. Також він не зможе керувати транспортними засобами до трьох років.