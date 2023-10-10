На этот инцидент уже успели отреагировать в представительстве Китая в Сан-Франциско. Там осудили аварию, подчеркнув, что это создало "серьезный ущерб" для работников консульства.
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Что известно об аварии с консульством Китая
В полиции Сан-Франциско рассказали, что автомобиль въехал в вестибюль визового отдела китайского дипломатического ведомства. Впоследствии там началась перестрелка между стражами порядка и подозреваемым в совершении ДТП.
Впоследствии стало известно, что полиция ликвидировала врезавшегося на автомобили человека в здание генерального консульства КНР в Сан-Франциско. О причинах аварии и наличии пострадавших американская полиция пока не сообщала, однако здание уже перекрыли и там документируют совершенные преступления.
Впоследствии в своем заявлении консульство КНР подчеркнуло, что инцидент представлял серьезную опасность для жизни и благополучия персонала. Кроме того, это привело к значительному ущербу помещениям и имуществу консульства.
Мы осуждаем эту насильственную атаку и оставляем за собой право привлечь виновных за инцидент,
- говорится в сообщении консульства.
В конце китайского консульства добавили, что они уже подали все замечания американской стороне. В настоящее время американские власти происшествия с аварией в дипломатическом ведомстве Китая не комментировали.
Ранее "дипломатическая авария" произошла при участии польского авто
- Польские журналисты сообщили, что авто из кортежа польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, сопровождавшего его в июле 2023 года в Волынь, привело к ДТП в Тернопольской области. В результате пострадал мужчина.
- Пострадавший водитель рассказал, что он находился в своем автомобиле на обочине, как вдруг в него врезался на большой скорости другой автомобиль. После этого он проходил лечение сначала в Украине, а затем и в Польше.
- На материал журналистов отреагировали в Посольстве Польши в Украине. Там заявили, что авто, которое привело к ДТП, не было в колонне премьер-министра, а принадлежало польскому атташе по вопросам обороны.