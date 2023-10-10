На цей інцидент уже встигли відреагувати у представництві Китаю в Сан-Франциско. Там засудили аварію, наголосивши, що це створило "серйозну шкоду" для працівників консульства.
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Що відомо про аварію з консульством Китаю
У поліції Сан-Франциско розповіли, що автомобіль в'їхав у вестибюль візового відділу китайського дипломатичного відомства. Згодом там почалася перестрілка між правоохоронцями й підозрюваним у вчиненні ДТП.
Згодом стало відомо, що поліція ліквідувала людину, яка врізалася на автомобілі в будівлю генерального консульства КНР у Сан-Франциско. Про причини аварії й наявність постраждалих американська поліція поки що не повідомляла, однак будівлю вже перекрили й там документують вчинені злочини.
Згодом у своїй заяві консульство КНР підкреслило, що інцидент становив серйозну небезпеку для життя та добробуту персоналу. Крім того, це призвело до значної шкоди приміщенням і майну консульства.
Ми засуджуємо цю насильницьку атаку і залишаємо за собою право притягнути винних відповідальність за інцидент,
— мовиться в повідомленні консульства.
Наостанок у китайському консульстві додали, що вони вже подали всі зауваження американській стороні. Наразі американська влада події з аварією у дипломатичному відомстві Китаю не коментували.
Раніше "дипломатична аварія" сталася за участі польського авто
- Польські журналісти повідомили, що авто з кортежу польського прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, який супроводжував його у липні 2023 року у Волинь, спричинило ДТП у Тернопільській області. Внаслідок цього постраждав чоловік.
- Постраждалий водій розповів, що він перебував у своїй автівці на узбіччі, як раптом у нього врізалася на великій швидкості інша автівка. Після цього він проходив лікування спочатку в Україні, а згодом і у Польщі.
- На матеріал журналістів відреагували у посольстві Польщі в Україні. Там заявили, що авто, яке спричинило ДТП, не було у колоні прем’єр-міністра, а належало польському аташе з питань оборони.